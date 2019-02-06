Son Dakika Haberleri: ABD Venezuela'nın Kaderine Müdahale Ediyor"

ABD Venezuela'nın Kaderine Müdahale Ediyor"

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel ve küresel sorunların ABD müdahalelerinden kaynaklandığını söyledi.

ABD Venezuela'nın Kaderine Müdahale Ediyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel ve küresel sorunların ABD müdahalelerinden kaynaklandığını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından devlet televizyonuna konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Washington yönetiminin İran halkı hakkında genellikle yanlış ve uygunsuz bir tonda konuştuğunu dile getiren Ruhani, "Dünyada ve bölgede karşılaştığımız sorunların ABD'nin yersiz müdahalelerinden kaynaklandığını herkes biliyor." dedi.

ABD ve İsrail'in desteklediği terör gruplarının 1979'da gerçekleştirilen devrimin ilk günlerinde 17 bin İranlıyı öldürdüğünü söyleyen Ruhani, İran'ın terör kurbanı olduğunu ve teröre karşı kararlı duruş sergilediğini savundu. İran Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Amerikalılar, bugün Latin Amerika'ya ve Venezuela'nın kaderine müdahale ediyor. Dünyanın bütün noktalarında ABD'nin müdahalelerine tanıklık ediyoruz. Onların izlediği bu süreç ne kendilerinin ne de ABD halkının yararına hizmet ediyor."

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın terörün en büyük destekçisi olduğunu iddia etmişti. Trump, "Tahran'ın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ve Yahudileri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Venezuela, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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