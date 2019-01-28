ABD Venezuela'nın Parasının Kontrolünü Darbeciye Verdi
1 saat önce
Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Juan Guaido'ya verdi.
Beyaz Saray
, Venezuela
'nın ABD
bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Juan Guaido'ya verdi. Beyaz Saray, Venezuela'daki darbe girişiminin başarıya ulaşması için bir hamle daha yaptı ve ABD bankalarında bulunan Venezuela'ya ait paranın kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun elinden aldı. Hesapların kendisini devlet başkanı ilan eden ama yasal olarak herhangi bir yetkisi olmayan Juan Guaido'ya devredildiği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası FED, ABD hükümetinin aldığı karara uyarak hesapların kontrolünün Guiado'ya devredildiğini doğruladı. Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA'nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75'i ABD'de bulunuyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:26 Kaynak: İHA
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