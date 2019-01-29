Son Dakika Haberleri: Abd, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Kararı Aldı

Abd, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Kararı Aldı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı. Bolton, Maduro’nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve “geçici devlet başkanı” […]The post ABD, Venezuela’nın petrol şirketine yaptırım kararı aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Kararı Aldı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı. Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti. Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi. Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 

Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Sektörel
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