Abd, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Kararı Aldı
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı. Bolton, Maduro’nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve “geçici devlet başkanı” […]The post ABD, Venezuela’nın petrol şirketine yaptırım kararı aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD
yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı. Beyaz Saray
'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, söz konusu yaptırım kararını açıkladı. Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti. Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.
Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi. Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.
The post ABD, Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı aldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01
Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı
Genç Kız, Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Nişanlısının Tabutun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı