Son Dakika Haberleri: ABD Venezuela'ya Askeri Müdahale Çabasında"

ABD Venezuela'ya Askeri Müdahale Çabasında"

20 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uluslararası normları çiğneyerek, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

ABD Venezuela'ya Askeri Müdahale Çabasında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uluslararası normları çiğneyerek, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela'daki sorunun diyalog aracılığıyla barış içinde çözülmesinin gerektiğini vurgulayan Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Lavrov, "ABD uluslararası normları çiğneyerek, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için çaba gösteriyor. Venezuela'yı destekleyen ülkeler, ABD'nin planlarının gerçekleşmesini engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, ABD'nin Venezuela şirketlerine yönelik uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'da insani kriz yaratmaya çalıştığına dikkati çekti.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez de ABD'nin yaptırım uyguladığı Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın Lizbon'daki ofisinin Moskova'ya taşınacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:44:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Venezuela'ya Askeri Müdahale Çabasında"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]