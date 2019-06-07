ABD, Venezuela'ya karşı petrol yaptırımlarını sıkılaştırıyor

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ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!

Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi