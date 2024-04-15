ABD Vergi Dairesi (IRS), Kripto Para Dünyasına Odaklanıyor - Son Dakika
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ABD Vergi Dairesi (IRS), Kripto Para Dünyasına Odaklanıyor

ABD Vergi Dairesi (IRS), Kripto Para Dünyasına Odaklanıyor

ABD Gelir İdaresi (IRS) Ceza Soruşturma Şefi Guy Ficco, kripto para birimlerini kullanan vergi kaçakçılığının artışta olduğunu ve ajansın bu suçları daha agresif şekilde takip edeceğini açıkladı. IRS, Chainalysis gibi Blockchain analiz firmalarıyla iş birliği yaparak bu tür suçların önüne geçmeyi hedefliyor.

15.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:36
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ABD Vergi Dairesi (IRS) Ceza Soruşturma Şefi Guy Ficco, kripto para birimleriyle ilgili vergi suçlarının bu yıl içinde artacağını ve ajansın bu suçları daha agresif şekilde takip edeceğini bildirdi.

IRS, Kripto Para Dünyasına Odaklanıyor

ABD Gelir İdaresi (IRS) Ceza Soruşturma Şefi Guy Ficco, kripto para birimlerini kullanan vergi kaçakçılığının artışta olduğunu açıkladı. Ficco, özellikle kripto varlık satışlarından elde edilen gelirin beyan edilmemesi veya varlığın gerçek değerinin gizlenmesi gibi saf kripto vergi suçlarının yükselişte olduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Ficco, IRS'nin kripto para birimleriyle ilgili vergi kaçakçılığını daha agresif bir şekilde takip edeceğini ve önümüzdeki dönemde daha fazla dava açılmasını beklediğini vurguladı. Vergi mükelleflerinin son beyanname verme tarihi olan 15 Nisan yaklaşırken, IRS'nin Chainalysis gibi Blockchain analiz firmalarıyla iş birliği yaparak bu tür suçların önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Son olarak Ficco, IRS yetkililerinin paranın izini sürme konusunda yetenekli olduğunu ancak kripto dünyasında sahiplik bilgilerinin gizlenmesinin araştırılmasında yeni araç ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu noktada IRS, Chainalysis gibi firmaların uzmanlığından yararlanarak suçluların daha etkin bir şekilde takip edebilecek.

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