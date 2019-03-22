ABD verileri borsalara moral oldu
1 saat önce
ABD'de ekonomik görünüme ilişkin endişeleri bir miktar yatıştıran veriler sonrası S&P 500 ve Nasdaq endeksleri beş ayın zirvesini gördü.
ABD
'de ekonomik görünüme ilişkin endişeleri bir miktar yatıştıran veriler sonrası S&P 500 ve Nasdaq endeksleri beş ayın zirvesini gördü. Bu gelişme Asya
borsalarını da altı buçuk ayın zirvesine taşıdı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:47
Dev Organizasyona Ronaldo Ayarı
ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor
Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil
Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü