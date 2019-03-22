Son Dakika Haberleri: ABD verileri borsalara moral oldu

ABD verileri borsalara moral oldu

1 saat önce

ABD'de ekonomik görünüme ilişkin endişeleri bir miktar yatıştıran veriler sonrası S&P 500 ve Nasdaq endeksleri beş ayın zirvesini gördü.

ABD verileri borsalara moral oldu, System.String[]
ABD'de ekonomik görünüme ilişkin endişeleri bir miktar yatıştıran veriler sonrası S&P 500 ve Nasdaq endeksleri beş ayın zirvesini gördü. Bu gelişme Asya borsalarını da altı buçuk ayın zirvesine taşıdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:47 

Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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