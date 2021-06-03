ABD verileriyle altın düştü, petrol yatay

ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerden de iyi gelmesi üzerine artan risk iştahının getirdiği satışlarla altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi.

ABD'de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında 1.3 puan artışla 64 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.