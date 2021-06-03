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ABD verileriyle altın düştü, petrol yatay - Son Dakika

ABD verileriyle altın düştü, petrol yatay

03.06.2021 17:32
ABD verileriyle altın düştü, petrol yatay, System.String[]

ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerden de iyi gelmesi üzerine artan risk iştahının getirdiği satışlarla altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerden de iyi gelmesi üzerine artan risk iştahının getirdiği satışlarla altının ons fiyatı yüzde 2.0'ye yakın düşüşle 1,870 dolar düzeyine gerilerken, gümüş de yüzde 3.4'e yakın düşüşle 27 dolara kadar indi.

ABD'de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında 1.3 puan artışla 64 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Ayrıca, ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs'ta ekonominin hızla yeniden açılmasıyla artan talepten destek bularak 978,000 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 385,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşmasıyla 71 doların üzerine tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.44 artışla  71.51 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 artışla 68.74 dolar,altın yüzde 1.95 düşüşle 1,871.39 dolar,gümüş yüzde 3.37 düşüşle 27.21 dolar,bakır yüzde 1.23 düşüşle 10,113.50 dolar,platin yüzde 3.44 düşüşle 1,153.98 dolar,paladyum yüzde 1.31 düşüşle 2,822.63 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 524 liraya, çeyrek altın 861 liraya, Cumhuriyet altını da 3,429 liraya geriledi.ALB uzmanlarının hazırladığı günlük tarımsal emtia bülteninde, Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev'in devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı "müdahale fonu"ndaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını açıkladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Rusya Tarım Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın buğday ihracat vergisinin 2-8 Haziran'da keskin bir şekilde düşeceğini söyledi."Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı müdahale fonundaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi.."Çin, ithalatın kontrolden çıktığı endişesiyle mısır ithalatını sınırlama kararı aldı. Karar bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden oldu." Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan- Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."Şeker fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. 17.90 seviyesini görmesinin ardından satış baskısı gören fiyatta aşağı yönlü baskının artması halinde 17.35 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda 17.90 seviyesi yeniden test edilebilir."Kakao fiyatı düşüş kanalı etkisinde hareket ediyor. Bugün pozitif görünüm sergiliyor. Aynı zamanda son bir haftadır 2369/2470 bandına sıkışan fiyat yükselişine devam etmesi halinde 2470 seviyesini yeniden test edebilir. Aksi takdirde 2404 ilk destek konumunda bulunuyor."Pamukta, 20 günlük ortalama direnç olarak görünümünü koruyor. 84.50 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda 85.25 direncine doğru alımlar hız kazanabilir. 20 günlük ortalama altında kalıcılık devam ettiği sürece 81.60 trend bölgesine doğru satış baskısı yaşanabilir."Buğdayda, 50 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi ile başlayan güçlü alımlar 20 günlük ortalamada sınırlı kaldı. 20 günlük ortalamanın geçtiği 700.00 seviyesini geçmekte zorlanan buğdayda, bu seviye üzerinde kalıcı hareketlerde  715/ 730 bandına doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. 700 seviyesinin geçilememesi durumunda ise 675 destek seviyesi takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD verileriyle altın düştü, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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