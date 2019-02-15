ABD verisi ve "acil durum" planı iyimserliği azalttı
1 saat önce
ABD'de gerileyen perakende satışlar ve Trump'ın ulusal acil durum ilan etme ihtimali küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.
ABD
'de gerileyen perakende satışlar ve Trump
'ın ulusal acil durum ilan etme ihtimali küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:25
Trump "Ulusal Acil Durum" İlan Edecek
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