Son Dakika Haberleri: ABD verisi ve "acil durum" planı iyimserliği azalttı

ABD verisi ve "acil durum" planı iyimserliği azalttı

1 saat önce

ABD'de gerileyen perakende satışlar ve Trump'ın ulusal acil durum ilan etme ihtimali küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.

ABD verisi ve
ABD'de gerileyen perakende satışlar ve Trump'ın ulusal acil durum ilan etme ihtimali küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:25 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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