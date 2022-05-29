ABD vermedi, Türkiye yaptı: SİPER seri üretime hazırlanıyor!

Türkiye geçtiğimiz 50 yıl içerisinde pek çok kez ABD ve Avrupalı diğer müttefikleri tarafından ambargo altına alındı. Üstelik yalnızca uçak ve gemi değil, kendimizi savunmamız için gerekli olan sistem ve mühimmatlar da adeta bir koz olarak kullanıldı.

1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı ile sayesinde artık ihtiyaçlarımızın çok büyük bir kısmını yerli imkanlarla üretebiliyoruz. Nitekim buna ABD'nin ısrarla bize satmak istemediği Hava Savunma Sistemi Patriot'un en büyük rakiplerinden olacak SİPER de dahil.

SİPER Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla geçti!

Geçtiğimiz günlerde SİPER Hava Savunma Sistemi için yapılan bir testin başarıyla sonuçlanan görüntüsü yayınlandı. Yapılan açıklamada kritik aşamanın geride bırakıldığı söylendi. Kısa bir süre sonra ise seri üretime alınacak sistemin 2023 itibariyle envantere girmesi hedefleniyor. Bu sayede katmanlı Hava Savunma Sistemimiz sonunda tamamlanacak. Peki bu ne anlama geliyor?

Bir ülkenin veya sınır dışındaki bir askeri birliğin her türlü saldırıya karşı korunabilmesi için birden fazla Hava Savunma Sistemine ihtiyacı vardır. Örneğin şu anda Rusya'dan aldığımız S-400 sistemi ya da ABD'nin kullandığı Patriot, yüksek irtifada hareket eden balistik füzeleri ya da jetleri vurmak için tasarlandı. Bu nedenle alçak uçuş yapan bir İHA'yı etkisiz hale getiremeyebilirler.

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Dilerseniz durumu açıklamak için Türkiye'nin elinde bulunan 6 farklı yerli sistemin özelliklerine bakalım. İlk sırada KORKUT yer alıyor. Bu HSS (Hava Savunma Sistemi) zırhlı paletli bir araç üzerine yerleştirilmiştir. Üzerinde ise 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi bulunuyor. Dakikada 1100 atım yaparak 4 km içerisindeki tüm hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayabiliyor.

Hemen ardından SUNGUR geliyor. Bu HSS'de yine mobilite önde tutularak zırhlı bir araç üzerine inşa edildi. 8 kilometre içerisindeki tüm hedefleri içerisindeki füzeler ile vurabiliyor. Daha sonrasında ise biraz daha yüksek teknoloji sistemlere geçiş yapıyoruz.

Burada HİSAR ailesi başlıyor. Birinci adımda yer alan HİSAR A+, 2 km asgari, 15 km azami menzile sahip. HİSAR O+ ise 3 km asgari ve 25 km azami menzile sahip. Son geliştirilen HİSAR RF'de (Radar arayıcı başlıklı) ise menzil 35 kilometreye kadar çıkıyor.

Son katmanda ise ilk başta HİSAR U adıyla geliştirilen fakat daha sonra SİPER olarak anılan Hava Savunma Sistemi yer alıyor. SİPER'in Blok1 olarak karşımıza çıkan versiyonunda asgari menzil 30 km, azami menzil ise tam 100 km. Tabii ikinci ve üçüncü etapta envantere alınacak Blok2 ve Blok3'lerin menzili 150 kilometreyi geçecek.

En büyük rakibi ise PAC-1 ve PAC-3 versiyonları 20 ila 70 kilometre menzile, PAC-2 ile de 160 km menzile sahip Patriot olacak. Fakat bu HSS'de kullanılan radarın kapsama menzili ancak 150 km kadar. SİPER'de ise kullanılması düşünülen 2 farklı radar mevcut.

Bunlardan ilkinin 600 km Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı olduğu söyleniyor. Diğeri ise proje modeli oluşturma çalışmaları ve fizibilite çalışmaları devam TF-2000 destroyer gemisinde yer alacak 450+ km menzile ve aynı anda 1000+ hedefi takip edebilme yeteneği olan ÇAFRAD radarı.

Dolayısıyla sistem 2023 yılında envantere girdiğinde Patriot ile S-400 arasında bir konuma oturacak. Türkiye'nin de katmanlı Hava Savunma Sistemi tam anlamıyla korunmuş olacak. Tabii teknolojinin de çağa ayak uydurduğunu hatırlatalım. Zira artık atmosfer dışına çıkarak hedefini vurabilen füzelerden konuşuluyor.

HİSAR-O+ özellikleri

Sistem önleme menzili: 25km

Atışa hazır füze sayısı: ?18

Atışa hazır tabur seviyesi: ?54

Savaş uçağı tespit ve takip menzili: 40-60 km

Tespit edilebilen hedef sayısı: >60

Hedef tipleri: Savaş uçakları, helikopterler, İHA ve SİHA'lar, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler

Diğer özellikleri: Dağınık ve esnek mimari ile hava savunma icrası, 360 derece etkinlik, ez az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme

Entegre çalışabildiği sistemler: Atış kontrol merkezi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro-optik sistemi, Erimay-L16 ile LİNK-16 bağlantısı

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