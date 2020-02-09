ABD, Vuhan'dan üçüncü tahliye seferini gerçekleştirdi - Son Dakika

ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmek için iki uçuş daha gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vuhan'dan kalkan ve Amerikan vatandaşlarını taşıyan iki uçağın ABD'ye indiğini bildiren Ortagus, uçaktaki yolcuların havalimanında tıbbi tetkikten geçtiğini ifade etti.

Ortagus, gerçekleştirilen bu son iki seferle ülkeye getirilen Amerikan vatandaşı sayısının 800 kişiye ulaştığını kaydetti.

Tahliye edilenler vatandaşların, ülkenin farklı yerlerindeki askeri üslerde kurulan karantina merkezlerine sevk edildiği biliniyor.

Ülke içinde ve dışında Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.