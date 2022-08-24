ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı

24.08.2022 21:30
ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı

ABD, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a atadığı yeni büyükelçi John Godfrey görevine başladı.

ABD, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a atadığı yeni büyükelçi John Godfrey görevine başladı.

ABD Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin yaklaşık 25 yılın ardından ABD'nin Hartum büyükelçisi olarak John Godfrey'in başkentte geldiği ve göreve başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Godfrey'in, ABD hükümetinin bir temsilcisi olarak, Amerikan ve Sudan halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Sudan halkının özgürlük, barış, adalet ve demokratik geçiş özlemlerini desteklemek için çalışacağı belirtildi.

ABD büyükelçisinin Sudan'da barış, güvenlik, ekonomik kalkınma ve gıda güvenliği ile ilgili olan öncelikleri ilerletme arzusunu vurgulandı.

Washington, Sudan'ın 1996'da "Teröre Destekleyen Ülkeler Listesi"ne eklemesinden sonra ülkedeki büyükelçiliğini kapatmıştı. 2002'de ise büyükelçiliği yeniden açmış ancak yalnızca maslahatgüzar göndermiş ve diplomatik temsilcilik büyükelçi seviyesinin altında kalmıştı.

Mayıs 2020'de Hartum, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla 20 yıldan fazla boş kaldıktan sonra ilk Washington büyükelçisini atamıştı.

Aynı yılın 23 Ekim'inde, dönemin Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, o zamanki ABD Başkanı Donald Trump'a Sudan'ı "Teröre Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkaran bir kararnameyi imzaladığı için teşekkür etmişti.

Kasım 2021'de ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Godfrey'in Hartum'a büyükelçi olarak atandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife döndü ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife döndü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement