"ABD yalana başvuruyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran'a uyguladığı maksimum baskı politikasındaki başarısızlığı nedeniyle "maksimum yalana" başvurduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'da iki petrol tesisine düzenlenen saldırı ile ilgili ABD'nin İran'ı suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi. Musevi, Suudi Arabistan'ın 5 yılı aşkındır Yemen'i işgal ettiğini belirterek, "Yemen halkı da saldırılara karşı kendilerini savunmaktadır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un İran'ı suçlayan açıklamalarına ilişkin Musevi, "Uluslararası ilişkilerde düşmanlık inandırıcı ve mantıklı bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir ilkeye dahi uymaktan uzaktalar" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu ve bu politikalarını maksimum yalana çevirdiğini söyleyen Musevi, "ABD tarafından yapılan bu yöndeki açıklamalar, istihbarat örgütlerinin bir ülkeyi yıpratma ve ona yönelik gelecekte uygulanacak politikalara ortam hazırlamak için atılan adımlara benzemektedir" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: "ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DOLANDIRICI OLDU"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki gösterdi. Zarif, Pompeo'nun İran'a maksimum baskı politikasındaki başarısızlığı nedeniyle maksimum dolandırıcılığa başvurduğunu belirtti. Zarif, Suudi Arabistan'ın iki petrol tesisine yönelik saldırıya ilişkin İran'a yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, ABD'nin Yemen'de büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ının milli petrol şirketi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. Saldırının ardından tesislerde yangın çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu öne sürerek, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine ilişkin bir kanıt yok" ifadelerini kullanmıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise Suudi Arabistan'a ait iki petrol tesisine 10 İHA ile geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suud rejimine ileride yapacağımız operasyonlarımızın daha can yakıcı ve şiddetli olacağına söz veriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

(İHA)