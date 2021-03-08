ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti? - Son Dakika

ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?

08.03.2021 12:09
ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti?, System.String[]

Uluslararası ilişkilerin fırtınalı deryasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tarihi bir açıklaması hak ettiği gündemi oluşturamadan dijital arşiv dünyasına karışıp gitti.

Uluslararası ilişkilerin fırtınalı deryasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tarihi bir açıklaması hak ettiği gündemi oluşturamadan dijital arşiv dünyasına karışıp gitti. Herhalde, ABD'nin müdahil olduğu darbelerin, istikrarsızlaştırma projelerinin ve doğrudan askeri müdahalelerin uluslararası toplum tarafından kanıksanmış olması da bunda rol oynadı. Gelelim Blinken'ın söylediklerine. Malum olduğu üzere hırsızın mert olanı yasadışı da olsa "sanatıyla" övünürmüş.

ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklaması "2021 Geçici Ulusal Güvenlik Stratejisi El Kitabı"nın kamuoyuna duyurulmasıyla beraber geldi:

"…Ama demokrasiyi, pahalı askeri müdahaleler ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız. Bu taktikleri eskiden kullandık. Ancak iyi niyete rağmen başarılı olamadılar. Demokrasinin yüceltilmesi amacına kötü bir anlam yükleyerek Amerikan toplumuna olan güveni zedeledi. Biz işleri artık farklı yapacağız." [1]

İşte Blinken için küçük ama uluslararası toplum için büyük bir adım. Yirminci yüzyılda eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a 1973'teki Şili darbesi için bunun yüzde biri düzeyinde bir itiraf cümlesi sarf ettirmek mümkün olmamıştı. Salvador Allende liderliğindeki demokratik yolla iktidara gelmiş Şili hükümetini "virüs" olarak niteleyen Kissinger, bu virüsün yalnızca bölgeyi değil, İtalya'ya kadar tüm dünyayı tehdit ettiğini söylemişti. Darbeci General Pinochet'nin Şili'deki insan hakları ihlallerinden şikayet eden dönemin Santiago Büyükelçisi David H. Popper'a Kissinger'ın mesajı da şu şekilde olmuştu: "Popper'a söyleyin bize siyaset bilimi dersi vermeyi kessin."

Görüldüğü üzere Kissinger'ın ABD'sinden Blinken'ın ABD'sine kadar 50 yıllık süreçte kayda değer bir mesafe kat edilmiş. ABD'yi darbecilikten vazgeçiren bu yolculukta hiç şüphesiz Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi de önemli bir kilometre taşı oldu. 2016 yılının Eylül ayında Ankara'yı ziyaret eden Blinken o sırada ABD Dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Başkente yaptığı ziyarette, ülkesinin ev sahipliği yaptığı terör elebaşlarının talimatlarıyla düzenlenen darbe girişiminin sonuçlarını yerinde görme fırsatı olmuştu. Şüphesiz Washington'ın darbe destekçiliği yapmasındaki hatalara ilişkin açıklamasında geçmişteki görev süresinde elde ettiği bu tecrübenin de sonucu var. Peki bu açıklama ABD'nin darbe ve istikrarsızlaştırma operasyonlarından kesinlikle vazgeçtiğine bizleri ikna etmeye yetecek mi?

CIA'in darbe geçmişi ne olacak?

Biden yönetimi Dışişleri Bakanı Blinken'ın ağzından darbe destekçiliğinin yanlış bir politika olduğunu kabul etti. Bu itiraf aşağıdaki ülkeler için bir anlam ifade etmeli mi?

Türkiye, İtalya, Belçika, Polonya Panama, Güney Kore, Çin, Mısır, İran, Küba, Guatemala, Endonezya, Lübnan, Vietnam, Irak, Kongo, Laos, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Kamboçya, Şili, Etiyopya, Bolivya, Angola, Zaire, Afganistan, El Salvador, Çad, Nikaragua, Haiti, Venezuela, Honduras, Libya, Yemen.

Yukarıdaki liste açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 20. yüzyılda darbe tertip ettiği ya da paravan terör örgütleri ve terör saldırıları yoluyla istikrarsızlaştırma operasyonları yürüttüğü ülkeleri sıralıyor. Bu ülkelerden bazıları, Türkiye gibi, bir defadan fazla olmak üzere ABD'nin desteklediği darbe girişimleri ya da istikrarsızlaştırma operasyonlarına maruz kaldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet coğrafyasındaki cumhuriyetlerde ya da Doğu Avrupa'da yürütülen "renkli devrim operasyonları" bu listeye dahil değil. O devrimlerdeki organizasyonlar yer yer çok daha uluslar üstü karmaşık bir yapı içerebiliyor. Buna karşılık bazı Avrupa ülkelerinin, Soğuk Savaş döneminde ve bugün de Pekin ile Moskova'nın hatta İsrail'in çeşitli ülkelerde destekledikleri darbeleri de göz ardı etmek mümkün değil. ABD bu darbecilik organizasyonunda yalnız değildi. Peki ABD'nin, nüfuzunu dört kıtaya yayan bu operasyonlarının bıçak gibi kesilmesi ve denklem dışı bırakılması gerçekten mümkün mü?

Bu sorunun yanıtı herhalde, Blinken'ın konuyla ilgili alıntı yaptığımız açıklamasının son cümlesinde yatıyor: "Bu işleri artık farklı yapacağız."

-ABD'nin "farklı" işleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işleri farklı yapacaklarını söylerken bazı başlıkları sıraladı ve "zorlayıcı diplomasi" metoduyla hangi konularda hem hasımlarını hem müttefiklerini "ikna edeceklerinin" ipuçlarını verdi.

Demokrasi tehdit altında

İklim değişikliği ile mücadele edilecek

Kadın hakları korunacak

İnsan hakları desteklenmeli

LGBTİ hakları korunacak

Diplomasi ve işbirliği artacak

Bunlar Blinken'ın gündeme getirdiği başlıklardan bazıları. Ancak görünen o ki insan hakları meselesi Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı kullanıldığı biçimde bir kez daha silah olarak kullanılmak üzere cepheye sürülüyor. Üstelik bu defa kullanım alanı daha geniş olacak. Hong Kong'dan Moskova'ya, Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya kadar her ülke artık iklim değişikliği ile yeterince mücadele etmediği, termik santral işletmeye devam ettiği, kadın haklarına yeterli özen göstermediği ya da LGBTİ haklarında ABD'nin belirlediği standartlara uyum sağlamadığı için Damokles'in Kılıcı'nı tepesinde sallanırken bulacak, yaptırımlardan yaptırım beğenecek. ABD dış politikasının yeni döneminde Rusya'dan silah almak ya da muhalifleri zehirleyerek öldürmeye çalışmak yaptırımların hedefi haline gelmek için yegane sebepler olmayacak, ABD işleri "farklı yürütürken" yaptırım konularının yelpazesi de genişleyecek.

ABD demokrasinin tanımını yeniden yapacak

Kendi başkentinde Kongre binası eski başkan yanlıları tarafından basılan bir ülkenin tüm dünya için demokrasinin tanımını yeniden yapma fikri ilk bakışta gülünç gelebilir ama ABD darbelerinden kurtulmanın bedeli görünen o ki bu olacak. Batı'nın demokrasiyi ve demokrasinin enstrümanlarını tanımlamadaki çifte standardına dair bir tecrübeyi Türkiye, Lozan Konferansı sırasında edinmişti. Türk heyetinin Musul vilayetinin kaderinin belirlenmesi için (bir tür referandum olan) plebisit önerisine İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon şu sözlerle yanıt vermişti: "Halkının çoğunluğu cahil olan, kısmen de göçebe hayatı yaşayan, kuvvetli ırki ve dini inançları bulunan Kürtlerin plebisitin anlamını bile bilmediği bir bölgede bu yapılamaz."

Doksan dokuz yıl önce İngiltere adına Lord Curzon demokrasinin standartlarını çizmişti. Bugün bu görevi Anthony Blinken yerine getiriyor. Gelecek dört yılımız Washington tarafından belirlenen yeni demokrasi standartlarıyla tanışacağımız bir süreç olacak. Biden yönetiminin hazırladığı "farklı işleri" 1970 ve 80'lerde Jimmy Carter'ın başkanlığı döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler bölümünde görev yapmış Ekonomist ve Büyükelçi Richard N. Cooper şu şekilde tarif ediyor:

"…Tarih boyunca hegemon devletler uluslararası hukukun kurallarını koymuş ve şekillendirmişlerdir. Diğer ülkeler iki, üç büyük devletin kısa süreli uygulamalarını teamül olarak kabul edip, uygulayıp hazmetmişlerdir."

Prof. Dr. Hasan Köni de 2016 yılında yayımlanan "Kaos: Batı Hakimiyetinin Çöküşü" adlı kitabında bu günleri haber veriyor:

"Uluslararası hukukta 'Opinio Juris' denen uluslararası hukuk oluşumunun psikolojik öğesi, yani dünya kamuoyunun bir kuralın uygulanmasının gerekli olduğunu kabul etmesi, bilinçli hatta bilinçaltına yönelik çabalarla oluşturulan bir sosyal yapılanmadır. Bu fikirler Batılı ülkelerin siyasi, hukuki, askeri ve entelektüel liderleri tarafından uluslararası kamuoyuna sunulur. Yaratılan hukuki görüşler küresel olarak bilimsel üstünlükleri kabul görmüş, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale gibi Batı'nın büyük üniversitelerinin yayınladıkları hukuk dergileri, kitapları ve tanınmış uluslararası mahkemelerin kararlarıyla yayılırlar… Hukukun fikren bir güç oluşturabilmesi için bu fikri dağıtacak, geniş alana yayacak, kabul ettirecek mekanizmalara gereksinimi vardır. Eğer bu fikrin arkasında dünya çapında kullanılan bir dil, bilgi, eğitim ve son olarak yayılması ile paylaşılmasını sağlayacak araçlar yoksa, bir güç olamaz."

Blinken'ın 3 Mart'taki açıklamalarını Cooper ve Köni'nin bize temin ettiği mercekten inceleyecek olursak, ABD'nin tank kullanılan darbelerden vazgeçtiği ancak entelektüel birikime, bilimsel bilgiye ve eğitime dayalı bir yoldan taleplerini dikte etmeye yöneldiğini görebiliriz. Bu unsurları kullanarak tesis edilecek diplomatik baskıya verilecek yanıt da tank üretiminden ziyade yine entelektüel kapasite, bilim üretimi ve eğitimle mümkün olacaktır.

ABD dursa dünyada darbeler durur mu?

Blinken'ın açıklamalarının ardından gündeme gelen bir başka soru ise ABD'nin klasik anlamda darbe yöntemlerinden vazgeçmesi jeopolitik alandaki hasımlarının ya da Avrupalı bazı müttefiklerinin de bu yöntemden vazgeçmesi anlamına gelecek mi?

1 Şubat'ta ordunun yeniden yönetime el koyduğu Myanmar'da yaşananlar, cevabı zor sorunun yaşayan bir örneği olarak gündemde.

Kimi iddialara göre, darbeci General Min Aung Hlaing Rusya'nın güdümünde ve Moskova, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Asya'daki nüfuzunu sınırlamak için bu darbeyi yaptırdı. Hatta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun darbeden bir hafta önce Myanmar'a yaptığı ziyaret ve imzalanan silah satış anlaşmaları da bu tezin kaynağı olarak gösteriliyor. Batılı ülkeler cunta üzerinde Çin aracılığıyla baskı kurmaya çalışırken uluslararası basında dikkat çekici bir haber yer aldı. Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulüm nedeniyle Myanmar'a 2017 yılında yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları delerek Myanmar ordusuna muhalifleri izlemelerini sağlayacak teknoloji temin ettiğine dair haberler darbeyi izleyen günlerde gündeme geldi. Myanmar darbesi etrafında bugün hem bir jeopolitik mücadele hem de müthiş bir enformasyon savaşı yürütülüyor. Bu esnada Yangon başta olmak üzere Myanmar kentlerindeki darbe karşıtı eylemlerde her gün sivillerin kanı akmakta.

Belki de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ya da "Süper Güçler"in, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasına benzer bir mutabakatı darbelere karşı gündemlerine alması gerekiyor. "Darbelerin Önlenmesine Dair Uluslararası Mutabakat" adı altında yapılacak bir anlaşma 20. yüzyılda Washington, Moskova ya da Pekin'e sırtını dayayarak halklarını jeopolitik kumar masalarının pulu haline getirmeyi göze almış muhterislerin bu defa yolunu tıkayarak benzer hataların 21. yüzyılda tekrarlanmasını engeller.

[Gazeteci Mehmet A. Kancı Türk dış politikası üzerine analizler kaleme almaktadır]

[1] https://www.aa.com.tr/tr/dunya/biden-yonetimi-gecici-ulusal-guvenlik-stratejisini-yayinladi-/2164080

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD yapmaktan vazgeçtiyse, darbenin modası mı geçti? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei