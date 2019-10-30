Son Dakika Haberleri: ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu
Son Dakika Güncel ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu

ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu

41 dakika önce

ABD'nin İran'a uyguladığı "maksimum yaptırım" İranlıların günlük yaşamında da etkisini gösteriyor.

">

ABD'nin İran'a uyguladığı "maksimum yaptırım" İranlıların günlük yaşamında da etkisini gösteriyor. DW'den Theresa Tropper, Tahran'da insanlarla konuşup neler düşündüklerini sordu.

ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Deutsche Welle, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi soran gazeteciyi susturdu: Niye acele ediyorsun? Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:27:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]