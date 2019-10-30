ABD yaptırımları İran'da vatandaşı vurdu
41 dakika önce
ABD'nin İran'a uyguladığı "maksimum yaptırım" İranlıların günlük yaşamında da etkisini gösteriyor.
ABD'nin İran'a uyguladığı "maksimum yaptırım" İranlıların günlük yaşamında da etkisini gösteriyor. DW'den Theresa Tropper, Tahran'da insanlarla konuşup neler düşündüklerini sordu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:46
Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi soran gazeteciyi susturdu: Niye acele ediyorsun? Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir