Son Dakika Haberleri: ABD yaptırımları İran'daki "kelebek hastaları"nın hayatını riske atıyor
Son Dakika Güncel Haber

ABD yaptırımları İran'daki "kelebek hastaları"nın hayatını riske atıyor

21 dakika önce

İran'da ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar Epidermolysis Bullosa (EB) hastası 7 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı.

ABD yaptırımları İran'daki
İran'da ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar Epidermolysis Bullosa (EB) hastası 7 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, ABD yaptırımları nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşanması halk dilinde "kelebek hastalığı" olarak bilinen EB hastası yaklaşık 300 çocuğun hayatını riske atıyor.
İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtüleri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu, ancak ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurdu.
Haberde, ABD'nin geçen yıl İran'a yönelik yaptırımları uygulamaya başlamasından sonra tıbbi malzeme temin edilememesi nedeniyle EB hastası 7 çocuğun hayatını kaybettiği, sorunun henüz çözülememesi sebebiyle de 300 hastanın durumunun ağırlaştığı belirtildi.
ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.
Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu. İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX, ocak ayında kurulmasına rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle hala faaliyete başlamadı.
Washington yönetimi, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini kapsamadığını savunsa da İran, bankacılık yaptırımları ve dolara erişim engeli nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşıyor.
Eski İran Sağlık Bakanı Hasan Haşimi, geçen yıl konuyla ilgili açıklamasında, "ABD'nin İran halkını düşündüğü, ilaç ve tıbbi malzemelerin yaptırım listesinde olmadığı bir yalan. Finansal yaptırımlarda kundaktaki bebekten sıradan vatandaşa kadar herkes zarar görüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:55 Kaynak: AA
Almanya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden farklı ülkeye gitti Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu! Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin 15 Temmuz gazisi eski emniyet müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesinde kritik göreve atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD yaptırımları İran'daki "kelebek hastaları"nın hayatını riske atıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]