Son Dakika Haberleri: ABD Yaptırımları İran Ekonomisinde Sarsılmalar Meydana Getirdi"

ABD Yaptırımları İran Ekonomisinde Sarsılmalar Meydana Getirdi"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının devreye girmesiyle İran ekonomisinde sarsılmalar olduğunu söyledi.

ABD Yaptırımları İran Ekonomisinde Sarsılmalar Meydana Getirdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının devreye girmesiyle İran ekonomisinde sarsılmalar olduğunu söyledi.

Cihangiri, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Golami, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan ve Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın katılımıyla başkent Tahran'daki Yüksek İstihdam Kurulu toplantısında konuştu.

Ülkedeki işsizlik ve ekonomik sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cihangiri, ABD yaptırımlarının devreye girmesiyle İran'ın ekonomik sektörlerinden bazılarının baskı altına girdiğini dile getirdi.

Cihangiri, bunun neticesinde enflasyon, döviz kuru, ekonomik büyüme, yatırım ve işsizlik oranlarında sarsılmalar meydana geldiğini aktardı.

Bu şartlarda hükümetin önceliğinin hazırlayacağı programlarla yaptırımlardan kaynaklı baskıları hafifletmek olduğunun altını çizen Cihangiri, istihdam alanlarının çoğalması için özellikle kırsal kesimde çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

İran'da halihazırdaki işsiz sayısının 3 milyon 200 bin olduğunu söyleyen İshak Cihangiri, bu sayıya her yıl 800 bin istihdam ihtiyacının eklendiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari de ABD yaptırımlarıyla ülkedeki işsiz sayısının arttığını belirterek, bakanlık olarak önceliklerinin istihdam alanlarını çoğaltmak olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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