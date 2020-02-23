ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı - Son Dakika Dünya

ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı

14 dakika önce

ABD'nin son dönemlerde yaptırımları artırdığı İran'daki korkunç tablo uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu. İngiliz Sunday Times gazetesi, tarihinin en büyük ekonomik darboğazını yaşamakta olan İran'da insanların para için hastanelerinin yakınlarında "satılık böbrek" ilanı verdiğini yazdı.

ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan İran'daki korkunç tablo uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

"DUVARLARDAKİ İLANLARDA SATILIK ORGAN TANITIMI YAPILIYORDU"

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times, iki yıl önce uygulanmaya başlanan İran'a yönelik yaptırımların gündelik yaşamı olumsuz etkilediğini yazarken, başkent Tahran'daki bir hastanenin karşısındaki metruk binanın duvarlarındaki iç karartıcı ilanların detaylarını paylaştı.

Sunday Times'ın haberinde, "Tahran'daki Haşeminejad Hastanesi'nin karşısındaki terk edilmiş bir binanın duvarlarında düzinelerce not vardı. Bir çoğu bir kağıda tükenmez kalemle yazılmış ve daha sonra bantlanmıştı. Fakat bazıları da direkt duvara yazılmıştı. Bu ilanlarda satılık organların tanıtımı yapılıyordu" ifadesi kullanıldı.

"KAN GRUBU VE TELEFON YAZIYOR"

İlanlardan birinde, "37 yaşındayım ve böbreğimi satmaya hazırım çünkü borç içindeyim ve maddi olarak dardayım" ifadesi yazarken notun altında bir telefon numarası ve kan grubu yer alıyor. The Times muhabiri bu numarayı arayınca karşısına Tahran'ın dışında yaşayan Asghar isimli bir tekstil işçisi çıktı.

Asghar, "Eğer zorunda olmasaydım böbreğimi satmazdım. Fabrikada çalışıyorum fakat ay sonunu getiremiyorum. Patronum da insanların artık ürettiğimiz kıyafetleri almadığını söyledi ve maaş vermedi. Bazı kişiler de böbreklerim için teklifte bulundu. En yüksek rakam 1500 İngiliz poundu (yaklaşık 11.840 TL)" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Times, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:40 
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