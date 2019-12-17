ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu - Son Dakika
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ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu

6 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen, Japonya ile ekonomik bağları güçlendirmeyi umduklarını söyledi.

ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu, System.String[]

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen, Japonya ile ekonomik bağları güçlendirmeyi umduklarını söyledi.


İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran ve Japonya arasındaki diplomatik bağların 90. yılında, dün Tahran'da gerçekleştirilen ikili ekonomik ilişkiler toplantısında açıklamalarda bulundu. Arakçi, ülkesinin ABD yaptırımları ile karşı karşıya olduğunu hatırlatarak buna rağmen Japonya ile İran arasındaki güçlü bağlar sayesinde baskıların üstesinden gelmeyi umduklarını söyledi. Arakçi, Japonya ile ekonomik bağları güçlendirme ümidini de dile getirdi.


İran çözüm arıyor


Nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalan İran, Japonya dahil birçok ülkeden karşılıklı ticari ve finansal iş birliklerine devam etmesini istiyor. Ancak, yürürlükte olan yaptırımlar nedeniyle, İran'ın çağrıları olumlu yanıt bulmuyor. Uzun süre İran'dan ham petrol alımı yapan Japonya, ABD yaptırımlarına uymak için bir süredir alımları durdurmuştu.


Öte yandan, Japonya ile geçmişe dayanan güçlü diplomatik ilişkilerini fırsata çevirmek istediği belirtilen İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, önümüzdeki günlerde Japonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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