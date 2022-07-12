ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı? - Son Dakika
Üye Girişi

ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı?

12.07.2022 01:00
ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı?

Binance, ABD yaptırımlarına uymamakla suçlanıyor. ABD'nin İran için uyguladığı yaptırımları göz ardı eden Binance'e soruşturma açılabilir.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance için şok iddialar ortaya atıldı. Yatırımcılardan gelen açıklamalara göre Binance, ABD'nin 2018 yılında İran'a uyguladığı yaptırımlara karşı çıktı. İran'da kripto para faaliyetlerini kısıtlamayan platform, müşterilerinden gizlice ödeme almaya devam etti.

İranlı yatırımcılardan Binance için şok sözler

2018'de yürürlüğe giren İran yaptırımlarının son hedefi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance oldu. Reuters'a konuşan İranlı yatırımcılar, geçtiğimiz Eylül ayına kadar Binance'e erişebildiklerini söyledi. Fakat kara para aklama faaliyetlerinin bir sonucu olarak platforma erişimin bir anda kısıtlandığını dile getirdiler.

ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı?

Ayrıca kripto para alım/satımı için kimlik doğrulamaya (KYC) ihtiyaç duymadıklarını belirtilen yatırımcılar, Binance'in açık ara en iyi borsa olduğuna dikkat çekti. Reuters'a konuşan kaynakların dışında, İran'daki başka kişilerin de 2018 yasağından sonra platforma erişebildiği iddia edildi.

Wall Street yatırımcılarından kritik Bitcoin beklentisi!

Binance'in ABD yaptırımlarına uymamasına ek olarak, çalışanların artan İranlı yatırımcı sayısını analiz ettiği ortaya çıktı. Hatta borsanın sosyal medya hesaplarından "IRAN BOYS" şeklinde paylaşımlar yapılarak İranlı yatırımcıların varlığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak henüz açıklamalarda bulunmayan Binance, daha önce Rusya yaptırımlarında da benzer bir politika izlemişti. Fakat platform, "dünyaca ünlü yaptırımlar ve kanun uzmanlarıyla birlikte küresel bir görev gücü" oluşturduğunu söylüyor.

Tüm bu iddialar sonucunda ABD yetkililerinin Binance için büyük para cezası ve hatta yasaklama uygulayabileceği düşünülüyor. Henüz resmi bir rapor sunulmamış olsa da, hem İranlılar hem de Binance çalışanları bu iddiaları doğrular nitelikte.

ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı?

Binance daha önce birçok defa kurallara uymamıştı. Örneğin Binance CEO'su Changpeng Zhao, VPN ağlarını açıkça destekleyen tweetler paylaştı. Zhao, VPN'in isteğe bağlı olmadığını, bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Peki siz Binance ve ABD arasındaki yeni kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri 'Aşındırmaya' Çalışıyor İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri 'Aşındırmaya' Çalışıyor İran'dan bölgede ABD destekli hava savunma paktı kurma planlarına karşı uyarı İran'dan bölgede ABD destekli hava savunma paktı kurma planlarına karşı uyarı
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, İran, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 01:10:06. #1.12#
SON DAKİKA: ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement