Son Dakika Haberleri: ABD yaptırımlarından endişelenen İranlılar Türkiye'de emlak yatırımlarını artırdı
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ABD yaptırımlarından endişelenen İranlılar Türkiye'de emlak yatırımlarını artırdı

1 saat önce

Reuters, İranlıların son bir yıl içinde Türkiye’de giderek artan oranda emlak satışına yöneldiğini ve Türk vatandaşlığına geçmek için çalıştığını duyurdu.

ABD yaptırımlarından endişelenen İranlılar Türkiye'de emlak yatırımlarını artırdı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkelerine uyguladığı yaptırımlarından endişe duyan İranlıların son bir yıl içinde Türkiye'de giderek artan oranda emlak alımına yöneldiği ve Türk vatandaşlığına geçmek için çalıştığı belirtildi.


İranlıların şu anda Iraklıların ardından Türkiye'de konut alan yabancılar sıralamasında ikinci sıraya yükseldiği belirtilen Reuters'ın haberinde, Türkiye'de emlak alan İranlıların sayısının yılın ilk sekiz ayında geçen yıl aynı döneme oranla iki misli arttığı kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Reuters, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:31 
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