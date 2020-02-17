ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı - Son Dakika

ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan Ahmad Halili'nin serbest bırakıldığını belirtti.

ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan Ahmad Halili'nin serbest bırakıldığını belirtti.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Almanya'nın ABD yaptırımlarını deldiği için tutukladığı İranlı vatandaşla ilgili bilgi verdi.

Sözcü, ABD'ye gönderilmek üzereyken "İran'ın yoğun diplomatik baskıları sonucu" serbest bırakıldığını belirttiği Halili'nin, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ülkeye döndüğünü ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 3 kadın, Trump'ın rakibi Bernie Sanders'a çıplak protestoda bulundu
Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]