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ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz
6 saat önce
ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.
Sergio Hernandez Guereca isimli genç, 2010 yılında Meksika'nın Juarez kasabası ile ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso arasındaki ortak sınırda yer alan su yolunda üç arkadaşıyla oynarken, ABD tarafındaki bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:12
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