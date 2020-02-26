ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz - Son Dakika Dünya

ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz

6 saat önce

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.

ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz, System.String[]

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.


Sergio Hernandez Guereca isimli genç, 2010 yılında Meksika'nın Juarez kasabası ile ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso arasındaki ortak sınırda yer alan su yolunda üç arkadaşıyla oynarken, ABD tarafındaki bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:12 
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