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ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz - Son Dakika

ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz

20.07.2021 09:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için ABD'den üç şart talep ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabi burada bu süreç içerisinde çok ciddi mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için Türkiye'nin şartlarını açıkladı. KKTC'de Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrası konuşan Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse, Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edilen üç şartı şu şekilde sıraladı:

  1. Diplomasi noktasında, diplomatik ilişkilerde bizim yanımızda yer alacak.
  2. Lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek, hangi gücü varsa lojistik anlamda bunu Türkiyeye devredecek.
  3. Bir de mali ve idari noktada sıkıntılar olacak. Bu noktada gerekli desteği Türkiye'ye verecek.

"TALİBAN İLE GÖRÜŞÜLECEK"

Bu şartların sağlanması durumunda Kabil Havaalanının işletimini almayı düşündüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban ile görüşüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban ile de bazı görüşmeleri yaparak, nasıl ki ABD ile bazı görüşmeler yaptıysa, herhalde Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Türkiye, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok." diye konuştu.

ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz

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Son Dakika Politika ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz - Son Dakika


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