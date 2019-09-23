Son Dakika Haberleri: ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi
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ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

1 saat önce

ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldiŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.

Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.

ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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