ABD'ye ait dev uçak gemisi Girit'in Suda Üssü'nde - Son Dakika
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ABD'ye ait dev uçak gemisi Girit'in Suda Üssü'nde

06.10.2022 17:01
ABD'ye ait dev uçak gemisi Girit'in Suda Üssü'nde

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait George H. W. Bush uçak gemisinin Girit'in Suda Üssü'ne geldiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait George H. W. Bush uçak gemisinin Girit'in Suda Üssü'ne geldiği bildirildi.

SKAI TV'nin haberine göre, 3 bin 500 kişilik mürettebat ve 2 bin 500 havacılık askeri personelini taşıyan gemi yaklaşık 333 metre uzunluğunda.

Hızı 30 deniz milini aşabilen gemi, iki nükleer reaktörü sayesinde 20 yıl yakıt ikmali yapmadan çalışabiliyor.

Dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan uçak gemisinin 10 Ekim'e kadar Suda Üssü'nde kalması öngörülüyor.

Gemi, daha önce de mürettebatın dinlenmesi için 2017'de birkaç günlüğüne Suda Üssü'ne gelmişti.

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Kaynak: AA

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