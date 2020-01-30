ABD'ye ait eski uydular yörüngede birbirine teğet geçti - Son Dakika
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ABD'ye ait eski uydular yörüngede birbirine teğet geçti

6 saat önce

ABD'ye ait iki eski uydunun Dünya yörüngeside çarpışmanın eşiğine geldiği bildirildi.

ABD'ye ait eski uydular yörüngede birbirine teğet geçti, System.String[]

ABD'ye ait iki eski uydunun Dünya yörüngeside çarpışmanın eşiğine geldiği bildirildi.

Uydu izleme şirketi Leolab'tan yapılan açıklamada, NASA'ya ait Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetlerine ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu'nun (GGSE-4), ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde, zıt yönlerde yakın geçiş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun geçiş sırasında birbirine 47 metreye kadar yaklaştığı tahminine yer verildi.

Her iki uydu da kullanım dışı olduğundan manevraları Dünya'dan kontrol edilemiyordu. Uyduların çarpışması halinde büyük miktarda uzay enkazı oluşması ve enkaz parçalarının çalışan diğer uydular için tehlike yaratmasından endişe ediliyordu.

NASA'nın 1983'te uzaya fırlattığı IRAS uydusu, ilk kızılötesi uzay teleskobuydu. Uydu, bir yıldan az süre işlev görebilmişti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait GGSE-4 uydusu ise 1967'de uzay araçlarının tasarımındaki ilkelerinin araştırıldığı çalışma kapsamında deney amacıyla uzaya fırlatılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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