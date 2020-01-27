ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi - Son Dakika

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ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi
42 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi.
Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.
Başka bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füze saldırısında Büyükelçilik'teki restoranda yangın çıktı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamıştı.
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