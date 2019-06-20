Son Dakika Haberleri: 'ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır'
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'ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır'

28 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu söyledi.

'ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır', System.String[]
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08 
ABD, devrim muhafızları, iran, Ekonomi
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