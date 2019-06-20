'ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır'
28 dakika önce
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08
Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu söyledi.
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