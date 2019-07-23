Son Dakika Haberleri: ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiası
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ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiası

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hava sahasını ihlal eden ABD donanmasına ait istihbarat uçağının, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiası, System.String[]
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hava sahasını ihlal eden ABD donanmasına ait istihbarat uçağının, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47 
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