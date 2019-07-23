ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiası
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hava sahasını ihlal eden ABD donanmasına ait istihbarat uçağının, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu.
Venezuela
Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hava sahasını ihlal eden ABD donanmasına ait istihbarat uçağının, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47
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