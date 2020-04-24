ABD'ye ait USS Kidd destroyerinde 18 personelde korona tespit edildi - Son Dakika

ABD donanmasına ait USS Kidd destroyerinde 18 denizcide korona virüs tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ABD donanmasında yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD donanmasına ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 600'e yakın personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu kez donanmaya ait USS Kidd destroyerinde 18 denizcinin korona virüs testi pozitif çıktı. USS Kidd, personelde pozitif vakaların görülmesinin ardından Pasifik'teki görevi iptal edilerek, ülkeye geri dönmesi bildirildi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada 18 denizcide korona virüs tespit edildiğini aktarırken, vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Hoffman, donanmanın geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkardığını ifade ederken, hızlı bir şekilde USS Kidd'e uzman tıbbi ekibin sevk edildiğini duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde korona virüs tespit edilmesinin ardından geminin kaptanının Pentagon'a yazdığı yardım mektubunun basına sızması sonucu görevden alınmıştı. - WASHINGTON