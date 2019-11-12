Son Dakika › Dünya › ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay - Son Dakika Dünya
ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay
7 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı.
Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.
Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı.
Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:46
İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı