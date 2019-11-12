Son Dakika Haberleri: ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay
Son Dakika Dünya ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay - Son Dakika Dünya

ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı. Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.

ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen AB'den silah üretim projelerine onay, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız silah üretimini kapsayan savunma projelerine yeşil ışık yaktı.


Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:46 
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