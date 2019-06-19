Son Dakika Haberleri: ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları sokmaya çalıştı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları sokmaya çalıştı

52 dakika önce

NEW ABD'deki New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalanı'nda, Guyana'dan ABD'ye seyahat eden bir yolcunun el bagajında, ülkeye kaçak olarak sokmaya çalıştığı canlı 34 ispinoz kuşu yakalandığı belirtildi.

ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları sokmaya çalıştı, System.String[]
NEW ABD'deki New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalanı'nda, Guyana'dan ABD'ye seyahat eden bir yolcunun el bagajında, ülkeye kaçak olarak sokmaya çalıştığı canlı 34 ispinoz kuşu yakalandığı belirtildi.
Federal makamlardan yapılan açıklamada, Guyana'nın Georgetown kentinden New York'a gelen 39 yaşındaki Francis Gurahoo adlı kişinin el bagajında, plastik saç maşasına sarılmış 34 canlı ispinoz kuşunun ele geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, kaçak olarak ABD'ye sokulmaya çalışılan kuşların değerli olduğunu belirterek, Brooklyn ve Queens'te düzenlenen kuş ötme yarışlarında kullanıldığını aktardı.
"Yasa dışı vahşi yaşam kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanan Gurahoo, savcılığa verdiği ilk ifadesinde, kuşların tanesini yaklaşık 3 bin dolara satarak, 100 bin dolar civarında para kazanmayı planladığını söylediği belirtildi.
ABD Gümrükleri ve Sınır Koruma Dairesi, kuş kaçakçılığının, kuş gribi gibi hastalıkların yayılması yoluyla ülkedeki tarımı tehdit edebileceğini bildirdi.
JFK Uluslararası Havaalanı'ndaki gümrük memurları, geçen yıl Aralık ayında yine Guyana'dan gelen bir yolcunun spor çantasındaki saç makaralarına gizlenmiş 70 canlı ispinoz kuşu ele geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:28 Kaynak: AA
Brooklyn, New York, Guyana, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti 1 milyar dolar değerinde 16,5 ton kokain ele geçirildi! Nereden geldiği tespit edilemedi ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları sokmaya çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]