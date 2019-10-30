Son Dakika Haberleri: ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı
Son Dakika Ekonomi ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı

ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almayı durdurması gerektiği vurgulandı.

ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almayı durdurması gerektiği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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