ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı
1 saat önce
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almayı durdurması gerektiği vurgulandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almayı durdurması gerektiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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