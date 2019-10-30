ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almayı durdurması gerektiği vurgulandı.

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