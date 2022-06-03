ABD'ye Dünya Barışı ve Kalkınma İçin Gerçek Sorumluluk Üstlenme Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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ABD'ye Dünya Barışı ve Kalkınma İçin Gerçek Sorumluluk Üstlenme Çağrısı Yapıldı

03.06.2022 10:22
ABD'ye Dünya Barışı ve Kalkınma İçin Gerçek Sorumluluk Üstlenme Çağrısı Yapıldı

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin artık kendisine eleştirel bir gözle bakıp dünya barışı ve kalkınma için gerçek sorumluluklar üstlenmesinin zamanının geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin artık kendisine eleştirel bir gözle bakıp dünya barışı ve kalkınma için gerçek sorumluluklar üstlenmesinin zamanının geldiğini söyledi. Sözcü Zhao söz konusu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yakın zamanda dile getirdiği hususlar hakkında yorumda bulunurken yaptı. Zhao, "Blinken, mükemmel olmayan ama liberal olan bir düzen kurmaya çalıştıklarını iddia etti. Tam olarak 'mükemmel olmayan' ama 'liberal olan' düzen ne demektir? Bu, ABD her istediğini yaparken diğer ülkelerin her zaman onun emirlerine uyması ve ABD'yle aynı şekilde hareket etmesi mi demek?" diye konuştu.

Zhao, "Bu, ABD keyfi olarak diğer egemen ülkelere askeri olarak saldırırken diğer ülkelerin sadece seyretmesi ve hiçbir şey dememesi anlamına mı geliyor? ABD nedensiz yere diğer egemen ülkelere yasadışı, tek taraflı yaptırımlar uygularken diğer ülkelerin buna razı olması mı demek?" diye sordu. Zhao, "Yoksa ABD ilkesizce diğer ülkelere saldırıp iftira atarken ve diğer ülkeleri egemenlik hakları, güvenlik ve kalkınma hakkından mahrum bırakırken diğer ülkelerin tek yapabileceği şeyin parmaklarını kıpırdatmamak ve çenelerini kapatmak mı olması demek?" diye ekledi. Zhao, "Bu, ne liberaldir ne de bir düzendir. Bu, hegemonya, keyfilik ve zorbalıktır ve ABD'nin ve az sayıda diğer birkaç ülkenin kurallarını kendilerine göre belirleme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Dünya insanlarının isteğinin, güvenlik, kalkınma ve herkes için refah konusunda eşit ve ortak haklar olduğunu vurgulayan Zhao, "Çin her zaman dayanağı Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuk olan uluslararası düzenin desteklenmesi ilkesine bağlı kalmıştır. Bizler, dünya barışını, küresel kalkınmasını ve uluslararası düzenin muhafaza etmeyi savunan bir gücüz" diye konuştu. Sözcü, Çin'in desteğinin, gerçek çok taraflılık ile bu kural ve düzenden fayda gören dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğunun desteğini almış evrensel kabul gören uluslararası kurallar ve düzenden yana olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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