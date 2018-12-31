Son Dakika Haberleri: ABD'ye ek vergi kalkabilir!

ABD'ye ek vergi kalkabilir!

8 dakika önce

Elon Musk'ın Zorlu'daki yatırım planını yeniden gündeme alması ve Twitter'dan verdiği mesaj, "ABD'den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 120 ek vergi kalkabilir" iddialarına yol açtı.

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Elon Musk'ın Zorlu'daki yatırım planını yeniden gündeme alması ve Twitter'dan verdiği mesaj, " ABD'den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 120 ek vergi kalkabilir" iddialarına yol açtı. (Aysel YÜCEL)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Elon Musk, Ekonomi
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