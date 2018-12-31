ABD'ye ek vergi kalkabilir!
8 dakika önce
Elon Musk'ın Zorlu'daki yatırım planını yeniden gündeme alması ve Twitter'dan verdiği mesaj, "ABD'den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 120 ek vergi kalkabilir" iddialarına yol açtı.
Elon Musk
'ın Zorlu'daki yatırım planını yeniden gündeme alması ve Twitter
'dan verdiği mesaj, " ABD
'den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 120 ek vergi kalkabilir" iddialarına yol açtı. (Aysel YÜCEL)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:40
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