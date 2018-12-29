Son Dakika Haberleri: ABD'ye Geçmek İsterken Boğularak Can Verdi

ABD'ye Geçmek İsterken Boğularak Can Verdi

19 dakika önce

Yasa dışı yollardan Meksika sınırından ABD'ye geçmek isteyen bir göçmen okyanusta boğularak can verdi.

ABD'ye Geçmek İsterken Boğularak Can Verdi, System.String[]
Yasa dışı yollardan Meksika sınırından ABD'ye geçmek isteyen bir göçmen okyanusta boğularak can verdi. Umut yolculuğunda azgın dalgalara kapılan göçmenin cansız bedenini ABD sınır devriyesi buldu.

Honduraslı olduğu tahmin edilen bir göçmen geçtiğimiz Cuma günü Meksika'nın Tijuana kentinde bulunan plajdan ABD'ye yüzerek geçmek isterken boğuldu. Umut yolculuğu ölümle son bulan göçmenin cansız bedeni ABD karasularında bulundu. Bugün San Diego Sınır Devriyesi tarafından bulunan 25 yaşlarındaki göçmen gencin cesedi morga kaldırıldı.

Genç adamla konuşan son kişi olduğunu açıklanan Silvia Portigo isimli bir görgü tanığı, "Adını bilmediğim bir genç umutsuzluğa kapılarak kendini sulara bıraktı. 'Ne olursa olsun ABD'ye geçeceğim' diyordu. Aksanından Honduraslı olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Genç, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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