ABD'ye Geçmek İsterken Boğularak Can Verdi
19 dakika önce
Yasa dışı yollardan Meksika sınırından ABD'ye geçmek isteyen bir göçmen okyanusta boğularak can verdi.
Yasa dışı yollardan Meksika
sınırından ABD
'ye geçmek isteyen bir göçmen okyanusta boğularak can verdi. Umut yolculuğunda azgın dalgalara kapılan göçmenin cansız bedenini ABD sınır devriyesi buldu.
Honduraslı olduğu tahmin edilen bir göçmen geçtiğimiz Cuma günü Meksika'nın Tijuana kentinde bulunan plajdan ABD'ye yüzerek geçmek isterken boğuldu. Umut yolculuğu ölümle son bulan göçmenin cansız bedeni ABD karasularında bulundu. Bugün San Diego
Sınır Devriyesi tarafından bulunan 25 yaşlarındaki göçmen gencin cesedi morga kaldırıldı. Genç
adamla konuşan son kişi olduğunu açıklanan Silvia Portigo isimli bir görgü tanığı, "Adını bilmediğim bir genç umutsuzluğa kapılarak kendini sulara bıraktı. 'Ne olursa olsun ABD'ye geçeceğim' diyordu. Aksanından Honduraslı olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. - MEXİCO CİTY
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
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