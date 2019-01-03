Son Dakika Haberleri: ABD'ye Geçmeye Çalışan Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

ABD'ye Geçmeye Çalışan Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

28 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri - Meksika sınırında ABD tarafına geçmeye çalışan bir gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Amerika Birleşik Devletleri - Meksika sınırında ABD tarafına geçmeye çalışan bir gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Yılın ilk günü, 100 kadar Latin Amerikalı yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalıştı. Durumu fark edip devreye giren Amerikalı güvenlik güçleri en az 25 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:16 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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