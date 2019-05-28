Son Dakika Haberleri: ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı

1 saat önce

NEW Çin'den ABD'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.

ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı, System.String[]
NEW Çin'den ABD'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.
ABD medyasında yer alan ve Ulusal Seyahat ve Turizm Bürosu'na dayandırılan haberlere göre, 2018'de Çin'den ABD'ye yapılan seyahatlerde yüzde 5,7 düşüş oldu. 2016 ve 2017'de ABD'yi 3 milyondan fazla Çinli turist ziyaret ederken, 2018'de bu rakam 2 milyon 900 bine geriledi.
Uzmanlar, 2003'ten bu yana Çin'den ABD'ye yapılan seyahatlerde her yıl artış gözlenirken, 2018 yılındaki turizm yavaşlamasında iki ülke arasında devam eden gümrük vergileri anlaşmazlığının etkisi olduğuna işaret ediyor.
Çin yönetimi, geçen yaz, vatandaşlarına "silahlı saldırı, hırsızlık, sağlık alanındaki yüksek maliyetler" gerekçesiyle ABD'ye seyahat uyarısı yapmış, ABD yönetimi de aynı şekilde vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparak karşılık vermişti.
ABD, şu anda 200 milyar dolar değerindeki Çin ithalatına yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygularken, Çin de ABD'nin 60 milyar dolarlık ithalatına aynı şekilde gümrük tarifesi uyguluyor.
Öte yandan, ABD Seyahat Birliği Araştırma Başkan Yardımcısı David Huether, turizmdeki düşüşte Çin ekonomisindeki durgunluğun da etkisi olduğunu savunarak, "Ekonomisi soğusa bile Çin, seyahat endüstrisi için çok iyi bir büyüme kaynağı olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
ABD hükümeti, ABD'ye gelecek Çin turistlerin bu yıl yüzde 2 artarak 3 milyon 300 bine, 2023'te de 4 milyon 100 bine ulaşmasını öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:17 Kaynak: AA
turist, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kiraz ihracatında yüzde 20 artış bekleniyor Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:22:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]