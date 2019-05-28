Son Dakika Haberleri: ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı
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ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı

29 dakika önce

Çin'den ABD'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.

ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı, System.String[]
Çin'den ABD'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:38 
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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