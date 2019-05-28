ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı
29 dakika önce
Çin'den ABD'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.
Çin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:38
'den ABD
'ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.
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