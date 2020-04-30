ABD'ye giden ikinci tıbbi yardım 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak - Son Dakika

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ABD'ye giden ikinci tıbbi yardım 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak
6 saat önce
ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı.
ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:10 Kaynak: İHA
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