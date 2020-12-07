ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons - Son Dakika

ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons

07.12.2020 11:20
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons, System.String[]

ORDU'da, gen tedavisi için gerekli 2 milyon 400 bin dolar toplanan ve dün tedavisi için ailesiyle yola çıkan SMA hastası Demir Ali Bayraktar (1,5) ABD'ye ulaştı.

ORDU'da, gen tedavisi için gerekli 2 milyon 400 bin dolar toplanan ve dün tedavisi için ailesiyle yola çıkan SMA hastası Demir Ali Bayraktar (1,5) ABD'ye ulaştı. Uçakta kaptan pilotun küçük çocuk için şifa dileklerini içeren anonsu, yolcuları duygulandırdı.

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali Bayraktar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta iki taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali'nin annesi Ezgi ve babası İbrahim Kubilay Bayraktar, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Demir Ali'ye hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti de oğulları için haziran ayında sosyal medyada hesap açarak, yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda iş insanı, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeninin destek çağırısında bulunduğu Demir Ali'nin gen tedavisi için gerekli olan para 3 ayda toplandı.KAPTANIN ANONSU DUYGULANDIRDIDemir Ali Bayraktar, ABD'de uygulanacak tedavi için dün ailesiyle birlikte Ordu- Giresun Havalimanı'na gitti. Tarifeli uçakla ilk olarak İstanbul'a giden Bayraktar ailesi, buradan ABD'ye hareket etti. Küçük çocuk için kaptan pilotun şifa dileklerini içeren anonsu yolcuları duygulandırdı. 'ABD'YE ULAŞTIK'

Yaklaşık 10 saatlik yolculuk yapan Bayraktar ailesi, bugün Boston Logan Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Bu anları ise anne Ezgi Bayraktar, sosyal medyadan paylaştı. Anne Bayraktar, Boston Havalimanı'na indiklerini belirterek, sorunsuz uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bayraktar, "Demir Ali son derece mutlu. Türk Hava Yolları bizi daha uçaktan inmeden karşıladı. Çok sorunsuz bir geçiş yaptık Amerika'ya. Vizeleri kontrol etme gibi işlemler 2 dakika sürdü. Türk Hava Yolları sayesinde hızlı geçiş yaptık" dedi.


ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons

Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, Demir Ali, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons - Son Dakika


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