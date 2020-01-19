ABD'ye gitmek için yola çıkan göçmenler Meksika sınırına ulaştı - Son Dakika
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ABD'ye gitmek için yola çıkan göçmenler Meksika sınırına ulaştı

32 dakika önce

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yüzlerce göçmen Meksika sınırına vardı.

ABD'ye gitmek için yola çıkan göçmenler Meksika sınırına ulaştı, System.String[]

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yüzlerce göçmen Meksika sınırına vardı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı yaklaşık 2 bin göçmenin yolculuğu devam ediyor.

Meksika basınındaki haberlere göre, Guatemala'nın Meksika hududundaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenler, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Hidalgo sınır kapısına dayandı.

Meksikalı otoritelerin herhangi bir düzensizliğin önüne geçmek için kapattığı bölgede, göçmenlik idaresi yetkililerinin yalnızla belgeleri olanların içeri alınacağını duyurması üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Sorunun, yetkililerin sükunet çağrısıyla çözülmesinin ardından sınırdan küçük gruplar halinde girişlere izin verilmeye başlandı.

Bu arada yeni grupların ulaşmasının beklendiği sınırdaki Suchiate, Hondo ve Usumacinta nehirlerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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