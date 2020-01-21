ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti - Son Dakika Dünya

ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti

27 dakika önce

Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.

ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.


Göçmenler Meksika üzerinden rahatça ABD'ye geçebilmek için talepte bulundu ancak Meksikalı yetkililer bunu reddetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 
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