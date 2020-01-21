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ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti
27 dakika önce
Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.
Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.
Göçmenler Meksika üzerinden rahatça ABD'ye geçebilmek için talepte bulundu ancak Meksikalı yetkililer bunu reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32
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