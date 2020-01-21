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ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti
12 dakika önce
Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı.
Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:48
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