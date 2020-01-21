ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti

Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.View on euronews