ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı - Son Dakika

ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

6 saat önce

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkeleri Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, Guatemala sınırına dayandı.

ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı, System.String[]

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkeleri Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, Guatemala sınırına dayandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Amerika ülkelerinden "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, ABD'ye gitmek için Guatemala'nın Agua Caliente sınır kapısına ulaştı.

Aralarında birçok kadın ve çocuklarında olduğu göçmenler, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

İşlemleri yaptırmadan sınırı geçmeye çalışan göçmenler nedeniyle bazı problemler yaşandığını söyleyen yetkililer, daha büyük göçmen gruplarının gelecek günlerde yola çıkacağını düşündüklerini ifade etti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Honduras, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 04:20:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]