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ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı
6 saat önce
ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı View on euronews.
ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:27
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