ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı - Son Dakika Dünya

ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

6 saat önce

ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı, System.String[]

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkeleri Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, Guatemala sınırına dayandı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Amerika ülkelerinden "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, ABD'ye gitmek için Guatemala'nın Agua Caliente sınır kapısına ulaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Honduras, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:28 
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