ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkeleri Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, Guatemala sınırına dayandı.



Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Amerika ülkelerinden "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, ABD'ye gitmek için Guatemala'nın Agua Caliente sınır kapısına ulaştı.