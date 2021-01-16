ABD'ye gitmeye çalışan 6 bin kişilik göçmen konvoyu Guatemala'ya vardı - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya ve ardından ABD'ye ulaşmak isteyen 6 bin kişilik düzensiz göçmen konvoyu Guatemala'ya geldi.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler, Guatemala güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen sınırdan giriş yaptı.

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), 6 bin kişiden oluşan iki grubun El Florido sınır karakolundan geçtiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği göçmenler, Meksika'ya doğru yürüyüşlerini sürdürüyor.

Guatemala hükümeti dün yaptığı açıklamada, sınıra doğru yaklaşmakta olan binlerce göçmenin Kovid-19 negatif testlerini göstermeden sınırı geçmelerine izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.