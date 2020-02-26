ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti

29 dakika önce

Orta Amerika ülkelerinden geçen yıl ocak ayından bu yana ABD'ye gitmek üzere yola çıkan binlerce göçmenden 318'i hayatını kaybetti.

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinden geçen yıl ocak ayından bu yana ABD'ye gitmek üzere yola çıkan binlerce göçmenden 318'i hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanlıklarından alınan istatistiklerde, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat kurmak için son 14 ayda ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden 318'i yolda öldü.

Ölenlerin çoğunun Honduras ve Guatemala kökenli olduğu, öte yandan bu süre zarfında 170 göçmenin de kayıp olduğu bildirildi.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" adı verilen mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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